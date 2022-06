Vigliotti: "Dybala continuando a chiedere certe cifre può finire a giocare nell'Interosciale, tutti gli ultimi allenatori hanno scelto sempre Ospina"

Gianluca Vigliotti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il PSG sta provando a rescindere il contratto di Neymar che ha ancora 4 anni di contratto a 50 milioni l’anno, deve accadere qualcosa. Dybala cerca di non trovare squadra e di finire nell’Intersociale se continua a chiedere certe cifre. Se la Juve vende anche De Ligt proverà a prendere due difensori. Ancelotti, Gattuso e Spalletti, bisogna capire perché tutti hanno fatto la stessa scelta tra Ospina e Meret".