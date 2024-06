Vieri sicuro: "Il Napoli lotterà per lo scudetto! Poveri giocatori, Conte li farà correre tutti i giorni senza coppe..."

Bobo Vieri, a margine del suo intervento al Festival della Serie A, a Parma, ha parlato del Napoli e dell'allenatore, Conte, rispondendo a una domanda sul pronostico dell'anno prossimo per la squadra partenopea:

"Conte torna alla grande: √® un grande allenatore, De Laurentiis √® stato molto bravo a prendere lui e il suo Napoli lotter√† per lo scudetto il prossimo anno, che poi, nella negativit√†, la cosa positiva, non ha coppe quindi, ma la cosa buona √® che lui le avr√†. Far√† un grande campionato il Napoli il prossimo anno.¬†Poveri giocatori, Conte li avr√† tutti i giorni e tutta la settimana a correre su e in gi√Ļ per il campo. Sai quante grida? (ride, ndr)".