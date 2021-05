Vidigal: "Conceicao pronto per il Napoli, farà bene! Io con lui in azzurro? Direi sempre di sì"

Napoli calcio - Josè Luis Vidigal, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Guardando la crescita che ha avuto Conceicao, possiamo dire che ha avuto una buonissima scuola ed il Porto gli ha dato la spinta giusta per arrivare nei top club europei. Credo che sia pronto, per le conoscenze che ha, per arrivare a Napoli e per fare bene. Non l'ho ancora sentito, ma qui in Portogallo tutti mi stanno chiedendo informazioni. Secondo me fa bene: trova una società sana, una rosa di qualità ed ha una grande voglia... Farà crescere il Napoli. Io al Napoli? Agli azzurri direi sempre di sì, ma in questo momento stiamo parlando dell'allenatore e non voglio mischiare le cose".