Vettosi (economista): "De Laurentiis ha la consapevolezza di poter essere leader dei diritti televisivi italiani, è l'evoluzione della specie, un progetto serio"

Notizie Calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Fabrizio Vettosi, economista:

“Nel caso dell'ipotesi condotta da Dal Pino, si tratta di un finanziamento mascherato da socio. C'è un prevalente contenuto finanziario, l'operazione ha un connotato non industriale come quella di De Laurentiis. Lui non dice di voler fondi finanziatori, lui vuole il finanziatore nel suo ruolo ordinario: una banca, un fondo specializzato ai finanziamenti. Dietro quest'affermazione di De Laurentiis c'è un forte connotato industriale dell'iniziativa: è questo l'aspetto fondamentale. Esiste un malsano approccio allo sviluppo dei diritti TV sul mercato, il fatto che la Juve non abbia partecipato all'incontro, la dice lunga. De Laurentiis ha la consapevolezza di poter essere leader dei diritti televisivi italiani, è l'evoluzione della specie, un progetto serio. La Juventus vuole tenere in piedi il progetto Dal Pino per non entrare in conflitto con Sky, di beneficiare di questa operazione e pescare nell'ambito dei potenziali partner CVC od altri soggetti vicini agli obiettivi di realizzare il Campionato Europeo per club".