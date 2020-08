Vertonghen, l'agente rivela: "La pista Napoli era diventata ad un certo punto molto concreta"

Calciomercato Napoli - Intervenuto a Sporza, il procuratore di Jan Vertonghen, Tom de Mul, ha parlato del recente passaggio del difensore belga in Portogallo: "Il Benfica ha fatto bene a convincere Jan, c'erano ancora club interessati. Il Benfica offre stabilità e continuità, soprattutto un contratto di tre anni, fondamentale in questa fase di carriera. Ci sono stati contatti con club italiani come Roma, Inter e Napoli, pista diventata a un certo punto molto concreta, ma per Jan quei tre anni di contratto sono molto importanti, così come la possibilità di giocare in Champions. All'inizio il Benfica non era la sua prima opzione, ma a poco a poco ha iniziato a pensarci semre di più".