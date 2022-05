Verona, Simeone: "Futuro? Se mi cedono, avrei una preferenza sulla destinazione"

Il Cholito Giovanni Simeone, attaccante del Verona accostato al Napoli, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Verona, Simeone sul mercato e sul futuro

Ci tocca parlare del suo futuro: lo immagina qui a Verona?

«Non so ancora cosa succederà, spero tanto che mi riscattino dal Cagliari (10,5 milioni di euro la cifra fissata ndr). Sto così bene con il gruppo che voglio godermi ogni minuto di allenamento. È come quando giocavo da bambino con gli amici. È la prima volta che ho tanti amici nel calcio. Dunque sinceramente non ho idea di cosa mi aspetti, ma sono felice qui e se dovessi restare sarei molto, molto contento».

Ma se al Verona arriva un’offerta che non si può rifiutare, le piacerebbe un’esperienza in Premier o in Liga, magari in una squadra che gioca in Europa?

«Normale che un giocatore con ambizioni cerchi la possibilità di crescere. Giocare in Champions o in Europa League è una delle cose più belle. Farlo col Verona sarebbe stato bellissimo, ma penso che se questo gruppo restasse lo stesso, ci potrebbe davvero arrivare. Liga o Premier? Non so, a me tutti dicono di vedermi in Inghilterra. Ma io sinceramente non so dove mi vedo. Se dovessero riscattarmi e poi rivendermi, mi piacerebbe anche andare a giocare contro mio papà, in Spagna. Vedremo, forse non ci crederete, ma ora come ora sono concentrato solo sulla sfida con la Lazio, per me è molto importante finire con 17 o 18 gol invece che 16. Sono fatto così. Tra una settimana mi sposo con Giulia a Firenze, la sua città. Tudor mi ha chiesto se sono pronto e io gli ho riposto: sì, mister, ma io ora penso solo a fare gol alla Lazio. Questo sono io»

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli