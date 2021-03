Vergara, l'agente: "Poche settimane fa ha firmato il primo contratto con il Napoli, a fine stagione decideremo il migliore percorso per crescere" [ESCLUSIVA]

Davide Pinto, agente di Antonio Vergara della Primavera del Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Per la qualità della rosa, il Napoli si trova in una posizione di classifica che non gli appartiene. E' un campionato che viene continuamente interrotto dai continui casi di positività, certamente non è semplice. Già vedere il Napoli in una Primavera 2 è imbarazzante, lo è ancora di più non vedere la squadra nei primi due posti. vediamo se riusciranno a recuperare con delle vittorie queste tre gare. Futuro? Antonio un mese fa ha firmato il primo contratto da professionista, non è una cosa comune. Ha una qualità enorme che gli permette di giocare in varie zone del campo. A fine stagione parleremo con la società per capire quale sarà il percorso più giusto, spero possa andare in ritiro con la prima squadra"