Veretout, l'agente: "Il Napoli ha provato a prendere in estate, ma era incedibile. Ancelotti invece aveva altri obiettivi..."

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Mario Giuffredi, agente di Jordan Veretout, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb a proposito dell'interesse del Napoli per il suo assistito:

"Anche in estate hanno provato a prenderlo, per Gattuso e Giuntoli era una priorità, ma Fonseca gli ha subito detto che per la Roma è un giocatore indispensabile e quindi lui è rimasto. Interesse del Napoli anche un anno fa? E' vero, ma in quel caso c'era una guida tecnica diversa e da quello che mi dicono Ancelotti aveva altri obiettivi, anche se a Giuntoli piaceva molto".