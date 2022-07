Verdi torna alla Salernitana, l'annuncio di Iervolino: "Mai dire mai, è stato fondamentale per noi"

Calciomercato - Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha così parlato della situazione riguardante Simone Verdi (nel frattempo rientrato al Torino dopo il prestito) e un suo possibile ritorno in Campania: “Ambidestro. Dà spettacolo, è stato fondamentale per la Salernitana. Da presidente li avrei presi entrambi già nelle settimane precedenti. Mai dire mai, nulla è scontato e noi un pensierino lo stiamo facendo. Nicola sta testando la squadra in base ai suoi moduli, c’è grande sintonia con De Sanctis. Vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni”.