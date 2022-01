Verdi accetta la Salernitana, Sabatini: "Ha dato disponibilità"

Simone Verdi alla Salernitana, arrivano le parole del direttore sportivo Sabatini che svela le ultime sul trasferimento del calciatore in Campania.

Verdi accetta la Salernitana, Sabatini conferma

"Sto trattando 50 giocatori, ne arriveranno 6-7 entro venerdì". Parla così il ds della Salernitana, Walter Sabatini, che fa il punto sul mercato del club di Iervolino: "Per Verdi del Torino si sono incontrati i presidenti, hanno ipotizzato il passaggio alla Salernitana ma ci sono ancora delle situazioni da risolvere, il ragazzo comunque mi ha dato totale disponibilità e la cosa non era scontata. Fazio verrebbe molto volentieri, è un uomo pieno di orgoglio e che onora gli impegni, bisogna solo trovare una quadra contrattuale sulla durata e non economicamente. Ha dato anche disponibilità di rimanere in serie B, qualora non dovessimo riuscire a salvarci", le parole a TuttoSalernitana.com.

