Ventura: "Spalletti già sta mettendo in campo le sue idee, ha trovato disponibilità e qualità nei giocatori del Napoli"

Gian Piero Ventura è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “In Inghilterra i ritmi sono molto più alti per cultura, già nel loro modo di allenarsi. Da loro le partite non sono mai finite nemmeno nel finale quando sei sotto 3-0, la mentalità è diversa da qui. Spalletti sta mettendo in campo già le sue idee, ha trovato grande disponibilità e qualità nei giocatori. Sono curioso di vedere la partita contro il Leicester".