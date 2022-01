Ventura: “Ghoulam? Lo avevo preso al Torino. Il Napoli meritava la vittoria contro la Juve”

Giampiero Ventura ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: “Sono estremamente fiducioso per il Napoli perchè nonostante le assenze ha dimostrato di avere carattere e qualità. Gli azzurri potevano anche vincere ed alla fine hanno più rammarico della Juve in tal senso. Fare gare come quella di domenica vuol dire avere i presupposti per fare qualcosa di importante. Contro la Samp dovrebbe essere una gara da 1 fisso, ma il Napoli in casa ha perso con Empoli e lo Spezia che ha battuto il record del mondo vincendo senza tirare in porta. Con tre punti in queste due gare, la classifica del Napoli sarebbe stata ancora molto positiva. Ghoulam? Doveva venire da me al Torino prima di andare a Napoli”