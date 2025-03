Venezia, Radu: "Un eventuale rigore di Lukaku? Non posso dire se l’ho studiato. Non vogliamo dare alcun vantaggio al Napoli"

Ultime notizie SSC Napoli - Il portiere del Venezia Ionut Radu ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dal Corriere Veneto.

“L’unione fra tifosi e calciatori è fondamentale in questo momento. Come ho sempre detto dobbiamo restare uniti fino alla fine, ce la possiamo fare. Sto cercando di fare le cose semplici e sono contento che la squadra reagisca bene, adesso manca solo la vittoria.

Napoli? Lukaku e Raspadori sono due grandi calciatori. Un eventuale rigore di Lukaku? Non posso dire se l’ho studiato. Vedremo, non posso dirlo, non vogliamo dare alcun vantaggio al Napoli. Cercherò di fare del mio meglio”