Ciro Venerato ai microfoni del Tg Sport della Rai:

"Settimana decisiva per Samardzic al Napoli. In agenda una nuova call tra Pozzo e De Laurentiis per limare bonus, rate ed eventuale percentuale su futura rivendita (che però non intriga De Laurentiis). E poi vertice a Roma col papà-agente che continua a chiedere una commissione da definire. Ancora ostacoli ma si respira cauto ottimismo sull'esito finale".