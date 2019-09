Venerato a CN24: "Le ultime sui rinnovi di Milik, Maksimovic, Zielinski, Fabian e Luperto. Ancelotti non si è tagliato le vene per Icardi"

Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live": "A me non risulta ci sia una fretta nel voler rinnovare con fabian, ma c'è volontà del Napoli di prolungare ed adeguare l'ingaggio dello spagnolo. Non escludo possa esserci una clausola, ma con il Napoli mai dire mai. Ci siamo invece per i contratti di Zielinski, Maksimovic e Luperto. Milik? I dirigenti del Napoli mi dissero che se fosse rimasto avrebbe rinnovato per 5 anni a 3.5 milioni. La tabella di marcia prevede una chiusura entro fine anno. Credo che bisogna solo definire una bozza d'accordo già delineata per grandi linee. Il ragazzo sente molto la fiducia di Ancelotti che non si è tagliato le vene per il mancato arrivo di Icardi. James Rodriguez era un'opportunità, ma il primo obiettivo di carlo era Lozano. Insigne deve fare un ottimo girone d'andata, il Napoli spera sia così per parlare di rinnovo con Raiola accontentando Lorenzo"