Venerato a CN24: "Se salta Ancelotti al Napoli va Gattuso, l'ha consigliato Jorge Mendes a De Laurentiis. Smentisco l'interesse per Nandez"

Ultime Calcio Napoli -Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, programma in onda su CalcioNapoli24 TV. Ecco quanto dichiarato:

"Esonero Ancelotti? Lo sto dicendo da un mese a questa parte. Puoi vincere anche 1-0 contro l'Udinese ma se non sarà una prestazione convincente... Un risultato può essere figlio di tante variabili, che sia positivo o negativo. Post Ancelotti? La società vuole andare avanti con Ancelotti. Se si arrivasse all'esonero, credo al 99% che l'unico candidato possa essere Gattuso. Allegri si è tirato fuori, Spalletti ha una situazione contrattuale difficile. Di Gattuso ad Aurelio De Laurentiis ne ha parlato bene anche Jorge Mendes. Solo se costretto il Napoli divorzierà da Ancelotti, o se l'allenatore facesse un passo indietro. Carlo aspetta una risposta dalla squadra. L'unico candidato che convince è Gattuso: ripristinerebbe il 4-3-3 che piace ai giocatori, ha il gradimento dello spogliatoio del Napoli. Aspettiamo questa settimana, Rino verrebbe a Napoli con entusiasmo. Gattuso rischia di perdere altre panchine per il Napoli; se lo chiamasse la Fiorentina chissà come reagirebbe. Ha detto 'no' al Watford dei Pozzo, ha detto 'no' ad offerte milionarie di due club cinesi. Firmerebbe in bianco senza guardare nemmeno lo stipendio, accetterebbe anche un contratto di sei mesi. Spalletti ha già rofiutato due volte il Napoli in passato, queste sono cose che poi pesano in fase di valutazione. Gattuso e Mendes sono amici, spesso Jorge gli ha portato delle proposte dall'estero. Sono solo amici, non è il suo procuratore. De Laurentiis e Mendes si sentono spesso e Mendes e Rino sono molto amici, ci sta che in una chiacchiera Jorge Mendes possa spendere due paroline.

Callejon? Una nuova esclusione sarebbe un nuovo campanello d'allarme. Il miglior Callejon gioca sempre titolare in questo Napoli; se non gioca forse è per diverse questioni. Questo bisognerebbe capirlo.

Una volta Morgan De Sanctis mi confessò che c'erano delle clausole su diritti extraterrestri. Ora non so se scherzasse o meno ma non mi sorprende leggere i dettagli del contratto di Ancelotti. Io al suo posto avrei rifiutato, ma ognuno è libero di vendere la propria libertà. Ancelotti ha firmato e controfirmato quel contratto. Io una cosa del genere non la firmerei ma sono per la libertà di scelta.

Mi arrivano secche smentite sul presunto interessamento del Napoli per Nandez del Cagliari"