Venerato a CN24: "Il Napoli ha offerto 31 milioni per Raspadori. Il Sassuolo ha bocciato due contropartite: c'è un retroscena inedito"

Ciro Venerato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Speciale Calciomercato’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il fatto che Carnevali sia subito partito per Rivisondoli fa capire che la volontà di chiudere la trattativa Raspadori c'è. la valutazione che fa il Sassuolo è quella fatta per Scamacca. Si è trattato di un primo round perchè le parti si risentiranno telefonicamente. De Laurentiis ha detto a Carnevali che può arrivare a 31 milioni magari avvicinandosi ai desiderata del Sassuolo che non vuole troppo rate. Carnevali ne vuole 40, quindi la differenza è di 9 milioni. Il pallino passa a Raspadori ed il Napoli. Il ragazzo ha chiesto di andare via. A questo punto o il calciatore farà un atto di forza spingendo il Sassuolo ad avvicinarsi all'offerta Napoli oppure Raspadori probabilmente resterà al Sassuolo. Nel primo pomeriggio mi erano arrivati segnali positivi, Carnevali era convinto che l'offerta di 31 milioni Napoli potesse aumentare nel colloquio ed invece non è stato così. De Laurentiis non ha rilanciato e neanche il Sassuolo è sceso dalla valutazione di 40. Le contropartite Zerbin e Ounas sono state bocciate"

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli