Venerato a CN24: "Icardi non ha mai chiuso al Napoli, ma sui diritti d'immagine serve una svolta. James fase di stallo, Pepè classico depistaggio"

Mercato Napoli - Il giornalista esperto di mercato Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24:

"James non è stato acquistato e nemmeno perso. la situazione è stagnante da due settimane, l'unica differenza è quella che De Laurentiis ha reso pubbliche le sue esternazioni. Mendes le conosceva da settimane.

Il Real se vuole darlo al Napoli deve accettare le sue condizioni. Non mi risulta che il Napoli abbia cambiato modalità di pagamento, l'unica novità è sulla cifra del riscatto. Nei prossimi giorni ci sarà una call conference tra Mendes ed il Napoli: l'agente ribadirà che la volontà del ragazzo è quella di venire da Ancelotti.

Icardi? Ho sempre detto che un'operazione che non bisogna mai accantonare.

Lui non ha mai chiuso agli azzurri, ma ha stabilito un ordine di priorità: se arriva prima la Juve va lì e c'è un discorso già risolto sui diritti d'immagine, cosa che con il Napoli non ha risolto. la Juve però deve cedere Higuain e Mandzukic.

Ad oggi va registrata la voglia del ragazzo di chiudere con la Juve. Se poi i bianconeri non chiuderanno in tempo utile, il Napoli potrebbe inserirsi: le telefonate e le informazioni tra Giuntoli e l'entourage di Icardi ci sono state anche se non quotidiane. L'accordo non è impossibile perchè ho visto il contratto di Icardi con l'Inter: il ragazzo tiene per lui solo tre grandi sponsor, mentre l'altra parte li divide con l'Inter al 50% ed i nerazzurri gli riconoscono 1,3 milioni netti da questo punto di vista

. Pepè è un giocatore che il Napoli non prenderà mai: è un depistaggio.

Lozano è un discorso di rapporti tra Raiola e De Laurentiis che non sono dei migliori: il primo vorrebbe darlo ad una squadra che possa farlo crescere e puntare magari al pallone d'oro.

Elmas? Il Napoli lo aspetta entro il fine settimana. Per Rog, il Cagliari sta cercando di superare Eintracht e Genoa. Mario Rui ad oggi è più vicino alla permanenza.

Hysaj? C'è la Roma, l'Inter se non prende Darmian ed anche la Juve: potrebbe sbloccarsi tutto dopo ferragosto"