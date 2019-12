Venerato a CN24: "Fino a giugno con Ancelotti! Allegri non accetterebbe mai il Napoli, Gattuso ipotesi più plausibile. Mertens-Inter? I nerazzurri smentiscono"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli 24 Live, programma in onda su CalcioNapoli 24 TV (canale 296 del DTT). Ecco quanto dichiarato:

"L'intenzione di De Laurentiis è arrivare fino a giugno con Ancelotti. L'intervento di oggi non aggiunge non aggiunge e non toglie nulla. Comunque vada Ancelotti andrà via ma non sarà esonero ma divorzio concordato. Nel suo stesso intervento non c'è traccia del fatto che molti giocatori abbiano criticato i metodi di lavoro di Ancelotti, non l'ha smentito. A Napoli devono arrivare allenatori rampanti, che arrivano dalle provinciali. Quelli che hanno allenato grandi club e vengono a Napoli fanno sempre fatica, per un motivo o per un altro. Abbiamo visto la stessa cosa con Benitez. La gara contro l'Udinese ci dirà molto. Il Napoli non vuole stravolgere nulla fino a giugno, a quel punto partiranno 7-8 giocatori.

Allegri? Non è tentato dal Napoli, non ci pensa proprio agli azzurri. Farebbe un passo indietro. In Italia direbbe di sì all'Inter e forse ad un Milan diverso, non questo. Pensa più all'estero, sogna il Real, lo United od il Paris Saint-Germain. Anche Conte ha avuto ottimi rapporti con De Laurentiis, è stato più volte trattato dal Napoli e ha detto di no. Non credo che Allegri pensi ad una situazione del genere, non ad un club come il Napoli. Per Spalletti c'è in ballo un discorso economico: ha ancora un anno e mezzo di contratto con l'Inter, ha già rifiutato il Napoli un paio di volte. Gattuso è un giovane, è svincolato e ha tanta grinta. Si potrebbe fare un discorso a sei mesi magari. Ovemai si arrivasse ad una situazione traumatica, quello di Gattuso mi sembra il nome più spendibile.

A gennaio bisogna dare un'occhiata a Mertens e Callejon, alla luce di quello successo ad Hamsik lo scorso anno. Non credo che i big possano uscire a gennaio, a meno che di offerte irrinunciabili. Mertens all'Inter? Tutte le volte la cosa mi è stata smentita. Poi è scontato che faccia gola a tanti club. Cina? Potrebbero esserci dei club interessati ma bisogna capire cosa pretende il Napoli. A quel punto bisogna capire se il Napoli riuscirà a rimpiazzare il belga che l'anno prossimo può andarsene dove vuole. Tutto dipende dall'allenatore che siederà sulla panchina del Napoli".