Valentini (ex dirigente FIGC): "Napoli irriconoscibile e la colpa è di De Laurentiis"

Napoli - L'ex dirigente Figc Antonello Valentini a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato del momento del Napoli: "E' irriconoscibile. L'atteggiamento di ieri sera è il risultato di un clima di destabilizzazione innescato dal presidente De Laurentiis. L'atteggiamento poco coraggioso di Gattuso e dei giocatori sono la diretta conseguenza di quanto ha fatto il patron del club, non trasmettendo alla squadra e all'ambiente quella serenità che dovrebbe avere per esprimersi al meglio. E poi hanno influito le tante assenze, come quelle di Mertens e Osimhen".