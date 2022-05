Valdifiori: "Pressione di Napoli? Vi dico la differenza con Empoli"

Mirko Valdifiori è intervenuto a Radio goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

C'è stato un momento in cui il Napoli ha creduto allo scudetto poi però due passi falsi che hanno vanificato tutto ma l'obiettivo era la Champions. La pressione di Napoli? Normale si faccia sentire, rispetto ad Empoli. Poi magari ti giochi la salvezza e puoi sbagliare più partite. Quando corri per la testa della classifica non puoi permetterti troppe battute d'arresto. Juric contro Spalletti? Secondo me viene fuori una partita stupenda. Juric si avvicina a Gasperini, uomo contro uomo. Quello di Spalletti è più possesso palla e verticalizzazioni".