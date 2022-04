Valdifiori: "Napoli? Sarri fece bene a puntare su Jorginho! Asllani mi piace per due motivi"

Mirko Valdifiori, ex centrocampista di Empoli e Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione di PianetaEmpoli Orme Azzurre.

Tu sei ex sia di Empoli che di Napoli. Che gara ti aspetti domenica?

“Entrambe non stanno vivendo un momento felicissimo. Il Napoli ha visto un po’ sfumare il sogno scudetto e sarà sicuramente arrabbiato, vorrà andare a Empoli per dare un segnale di essere ancora vivo. Dall’altra parte c’è un Empoli che dopo un girone di andata fantastico nel ritorno ha avuto difficoltà. Ma al tempo stesso vuole chiudere il discorso salvezza. Poi Empoli-Napoli è sempre stata una bella partita, speriamo di assistere a un altro bel match”

Qual è il tuo giudizio su Asllani, giovane che sta facendo molto bene nel ruolo che occupasti tu a Empoli?

“Asllani è un giovane molto interessante. Alla sua prima esperienza è stato catapultato in un campionato difficile però sta giocando con una sicurezza che ha colpito un po’ tutti nonostante la giovane età. Mi piace come si muove con la palla e come verticalizza, se è lì che gioca titolare c’è un motivo”

C’è qualche rimpianto per la tua esperienza al Napoli dopo l’exploit a Empoli?

“Quella di Napoli è stata una bella esperienza in un ambiente fantastico. La piazza era calorosa, anche se naturalmente rispetto a Empoli ti permette di sbagliare meno, sai che devi lasciare subito un’impronta. Nelle prime tre partite faticammo un po’, come era successo anche a Empoli durante le prime giornate con mister Sarri. Poi è esploso Jorginho e penso che Sarri, onestamente, abbia fatto bene a puntare su di lui, per quello che poi ha dato Jorginho al Napoli in quell’anno. Riconosco che sia stato giusto così, ma credo che ogni esperienza ti forma e porto un gran ricordo di Napoli, come di Empoli e delle altre squadre in cui ho militato”