Valcareggi: "Icardi andrà via dall'Inter, più tardi lo acquisti e meno lo paghi: percentuale alta e strategia del Napoli giusta, vi spiego"

Calciomercato Napoli - Fulvio Valcareggi è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Giuntoli in grandissimo spolvere, Napoli può stare tranquillo. Si superano gli ostacoli con calma e senza frenesie, scelta una strategia più calma anche se più lunga. Icardi andrà via dall'Inter e più tardi lo acquisti e meno lo paghi. Il calciomercato così lungo è un danno. Oggi Icardi vale 60mln, a settembre ne vale 30: non può restare, deve andare via. Wanda Nara potrebbe fare un film a Napoli e così si risolve tutto. Roma? Ci andrà Higuain. Servirà fare breccia su Wanda. Higuain è la continuazione ideale di Batistuta per la Roma, è un uomo arrabbiato che punta alla Nazionale argentina. Icardi a Napoli 8 da 1 a 10. La Juventus è a fari spenti su Neymar, vogliono vincere la Champions League. James? C'è ancora possibilità, col Real Madrid il giocatore ha problemi. Il Napoli è stato l'unico club ad andare deciso su di lui. Se fossi in lui verrei subito a Napoli. Dipende tutto da lui, più tempo passa e più peserà la scelta del giocatore. Zerbin? Sta benissimo, si è ripreso e si sta allenando in una società da serie A. Si prepara ad una grandissima stagione e magari tornerà dalla porta principale al Napoli. Giaccherini? Fa comodo a tutte le squadre di serie A, è una garanzia".