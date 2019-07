Valcareggi a CN24: "James Rodriguez è già un calciatore del Napoli: non bisogna più preoccuparsi"

Ultimissime calciomercato Napoli - Furio Valcareggi ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 TV:

"Il Napoli ha preso James Rodriguez, non bisogna preoccuparsi: la volontà del calciatore c'è così come quella di De Laurentiis, Ancelotti, Giuntoli. Il Real Madrid lo dà via. Sono sicuro arriverà questo ragazzo in azzurro. Per me poi servirà un centrocampista di grande qualità e non una punta perchè in attacco il Napoli sta bene. Verdi? E' una bella lotta tra Cairo e De Laurentiis, ci penserei prima di darlo via"