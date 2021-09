Ungheria, il CT Rossi: "Napoli tra le sorprese del campionato, il gioco di Spalletti convince. Szalai in azzurro? Mi risulta che..." [ESCLUSIVA]

Napoli Calcio - Marco Rossi, commissario tecnico dell’Ungheria, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Questa Sampdoria è molto diversa da quella in cui ci giocavo io. La differenza di cifra tecnica tra Napoli e la squadra di D'Aversa sia tutto a favore degli azzurri che hanno tutto per fare bottino pieno a Marassi. Questo inizio di campionato è ricco di sorprese, fra tutte c'è il Napoli che è partito molto bene. Il gioco di Spalletti è più convincente. Attila Szalai al Napoli? Sa che quando viene in Nazionale deve dimenticarsi tutto (ride ndr). Ha ampi margini di crescita, so che ha avuto diverse offerte importanti. Leggo di un'offerta milionaria dell'Atletico Madrid. Se dovesse venire a Napoli sarebbe un bene per lui e per la squadra"