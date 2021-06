Ungheria, il CT Rossi: "Ancora non è chiaro come usano il Var, daremo tutto per i tifosi"

Il CT dell’Ungheria Marco Rossi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Ancora non ho capito come funziona il Var. Era più evidente il rigore su Mbappe in Francia-Germania che quello contro di noi. Fino all’85’ grande partita la nostra, poi la stanchezza e la sfortuna ci hanno abbattuto. Con organizzazione, motivazione e attaccamento vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi".