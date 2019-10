Sky, Condò a CN24: "Mertens e Callejon in Cina? L'idea mi fa ridere. Giuntoli mi ha svelato una cosa sul mercato"

Ultimissime calcio Napoli. Paolo Condò, di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live. Ecco quanto dichiarato in trasmissione sul canale 296 del DTT Campania:

“180 milioni per Fabian? Un po’ troppi. Anche se abbiamo visto una impennata dei prezzi. Ma 120 sarebbero più realistici.

Koulibaly? I toni di De Laurentiis sono discutibili. Il Napoli è gestito bene, ormai è la seconda forza fissa in campionato. Tranne quello con Maradona questo è il periodo più felice della storia del Napoli. De Laurentiis è un po’ troppo diretto nella comunicazione. Ma preferisco la sua gestione con la sua comunicazione, piuttosto che altri esempi italiani. Le cose che ha detto le trovo tutte altamente condivisibili.

Insigne sembra talvolta un fuoriclasse, talvolta è fuori dal gioco. L’idea che Mertens e Callejon vadano in Cina mi fa ridere. Poi so il fascino che Barcellona e Real Madrid hanno sugli spagnoli. Quindi alla fine Fabian Ruiz sarà una colossale plusvalenza. È doloroso il discorso di Koulibaly, è arrivato a Napoli come un difensore scarso. A Napoli è diventato il Koulibaly di oggi.

Ho chiacchierato un po’ con Giuntoli. Mi ha spiegato il suo metodo, dicendo che lavorano come tutti gli altri club, con una sola differenza, che loro lo fanno con un anno di anticipo. Questa è la forza del Napoli. Pensate solo alle plusvalenze fittizie che gli altri club mettono per arrivare al 30 giugno con i conti in ordine. Questo spiega come il Napoli sia stabilmente tra le prime squadre italiane.

Il Verona è una squadra temibile. Oltre ad avere uno come Amrabat che io vedrei benissimo nel Napoli”.