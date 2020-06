De Paola: "Brutto gesto di Insigne, perchè sfoggiare quell'auto in un clima per niente festoso?"

Ultime notizie Napoli calcio. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista:

“Brutto gesto di Insigne nello sfoggiare quell'auto infiocchettata in un clima per niente festoso. Torino, Udinese e Sampdoria? Vergognoso, verrà ribaltato in consiglio. Una sciocchezza assoluta, l'hanno fatto per motivi di piccoli e grandi interessi delle stesse società. Sicuramente Cairo sarà stato trascinatore della vicenda. Dagospia sostiene che Urbano Cairo vuole un nuovo direttore perché Monti non l'ha assecondato nella lotta contro la ripartenza, verrà quindi sostituito con Barigelli. La Lega si è dimostrata ancora una volta un bambino viziato da prendere a schiaffi".