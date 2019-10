D'Amico: "Se fossi in Mertens resterei a Napoli, in Cina sarebbe dimenticato subito"

Ultime calcio Napoli. L'ex calciatore Vincenzo D'Amico ha parlato dei maggiori temi d'attualità a TMW Radio, durante Maracanà.

Su Mertens. "Io tornai alla Lazio dopo un anno bellissimo al Torino. Ho avuto la fortuna di giocare in una squadra con grande anima, ma per amore decisi di tornare in biancoceleste. Ho preferito giocare in B con la Lazio e prendendo meno soldi invece che rimanere in A in un'altra squadra. Se fossi in lui farei la stessa cosa. Sono anni che guadagna tanto. Guadagnerebbe comunque tanto a Napoli, si toglierebbe una soddisfazione rimanendo. Ormai è un tutt'uno con l'ambiente, i tifosi. In Cina sarebbe dimenticato subito".