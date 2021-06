UFFICIALE - La Spagna si cautela dopo la positività di Busquets: 4 nuovi convocati, ma si alleneranno a parte

La Spagna si mette al riparo. Tramite un comunicato ufficiale, la Nazionale Roja ha annunciato la convocazione di 4 calciatori in vista delle possibili conseguenze della positività di Sergio Busquets, out dopo aver contratto il Covid.

LA NOTA -

"In previsione delle possibili conseguenze che potrebbe portare la positività di Sergio Busquets, lo staff tecnico ha deciso di inglobare all'interno di una bolla parallela un gruppo di calciatori per completare gli allenamenti nei prossimi giorni agli ordini di Luis Enrique.

In questo senso, domani si uniranno alle sessioni di Las Rozas i giocatori Rodrigo Moreno (Leeds United), Pablo Fornals (West Ham United), Carlos Soler (Valencia CF) e Brais Méndez (RC Celta). Inoltre, una volta terminata la partita contro la Lituania, un gruppetto di calciatori ancora da confermare si unirà agli allenamenti della prima squadra alle stesse condizioni dei precedenti. Si alleneranno in tempi diversi e non si mescoleranno in nessun caso ai convocati.

I giocatori invitati alle sessioni di allenamento rimarranno fuori dalla bolla della Ciudad del Fútbol e si recheranno giornalmente a Las Rozas dopo aver superato i relativi test giornalieri prima del loro arrivo e durante il loro soggiorno. Il loro definitivo inserimento nella lista di Euro 2020 sarà valutato in base ai risultati ottenuti nei prossimi giorni".