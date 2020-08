UFFICIALE - L'Udinese conferma Gotti, contratto fino al 2021

Notizie calcio - Con una nota sul sito ufficiale del club l'Udinese comunica il rinnovo di contratto con l'allenatore Luca Gotti fino al 30 giugno 2021.

"La società formula al mister i migliori auguri di buon lavoro".

SCELTA LA CONTINUITÀ

Nessun cambio sulla panchina come era stato ipotizzato negli ultimi giorni, la famiglia Pozzo ha annunciato "con soddisfazione" la conferma del tecnico. Una scelta arrivata dopo aver trovato l'accordo con l'allenatore fino al termine della prossima stagione di Serie A. Gotti è stato premiato per la salvezza ottenuta e per alcune buone prestazioni, a cominciare da quella vittoriosa sulla Juventus.