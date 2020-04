UFFICIALE - Coronavirus in Campania, nuova proroga della zona rossa ad Ariano Irpino: comune isolato fino al 22 aprile!

Ultime notizie - Nuova decisione forte da parte del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha deciso di prolungare il provvedimento di isolamento del Comune di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, ancora una volta. Di seguito la nota apparsa sul profilo Facebook del presidente regionale:

"Ho appena firmato l'ordinanza che proroga la "zona rossa" per il Comune di Ariano Irpino (AV) fino al 22 aprile 2020, tempo necessario per consentire la dotazione di dispositivi di protezione individuale da destinare alla popolazione".

Un provvedimento, questo, che per quanto duro è sempre finalizzato al tentativo di cercare di limitare il più possibile il numero dei contagi per poi far partire con le miglior condizioni possibili la tanto agognata fase 2.