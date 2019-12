Sky - Udinese-Napoli, Callejon e Mertens out: terza assenza per l'esterno spagnolo

Ultime Calcio Napoli -Massimo Ugolini, giornalista di SkySport, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"4-4-2? Sì, ma senza Callejon e senza Mertens. Le indicazioni che stiamo raccogliendo sono queste. Per lo spagnolo sarebbe un'assenza significativa perché sarebbe la terza. E' il segnale di una situazione ancora non fluida. Con quest'esclusione significherebbe che qualcosa si è rotto. Stiamo raccogliendo che Callejon manca nell'undici provato, poi aspettiamo la conferma nella formazione di domani ad Udine.

Crocevia? Credo l'ultimo, si è fatto di tutto per sopperire a questa crisi di risultati, di rapporti, di gioco, non s'è ancora trovata una soluzione. La gara di domani, più di quella di martedì, sarà indicativa per capire se questo gruppo può fare qualcosa di buono in campionato. Domani sarà più importante del Genk perché lì verranno messe in campo le energie almeno per un punto, ma domani conta per il campionato e per tanti motivi dopo tante reazioni mancate e questo ritiro".