Udinese, Marino: "Ultime gare con Napoli, Lazio e Juventus: non sarà piacevole"

Pierpaolo Marino, Direttore Generale dell'udinese ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club friulano per commentare il calendario della serie A

"Una partenza suggestiva e difficile, però queste grandi squadre è meglio sfidarle all'inizio che alla fine. Sono più preoccupato in realtà del finale di campionato con la Juventus piuttosto che l'inizio con il Milan in quanto può riservare una sorpresa ai neo campioni d'Italia perché sappiamo che le squadre grandi a inizio stagione possono far fatica a carburare tant'è che tre anni fa alla prima di campionato battemmo il Milan qui alla Dacia Arena. E un calendario che ritengo equilibrato fino ad un certo punto che poi nell'asimmetria del girone di ritorno ci ha riservato le ultime partite in casa della stagione contro Napoli, Lazio e Juventus che non sono piacevoli; sarà importante arrivare a quelle partite con un buon bottino di punti. Dovremmo fare in maniera di accumulare più punti possibili e di fare un campionato da parte sinistra della classifica".