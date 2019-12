Udinese, Gotti: "Conosciamo la forza del Napoli, dovremo adattare il nostro atteggiamento per affrontare una squadra così"

Ultime notizie calcio Napoli - Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di RAI Sport dopo la vittoria roboante della sua squadra contro il Bologna in Coppa Italia. Ecco quanto da lui affermato in vista della partita di sabato contro il Napoli:

"Conosciamo la forza del Napoli, l'atteggiamento tattico andrà adattato rispetto a piccoli accorgimenti che si devono prendere per affrontare una squadra come quella partenopea. Alcune prestazioni viste oggi mi costringeranno a sciogliere qualche dubbio in più del previsto per il match di sabato".