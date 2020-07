Udinese, Gotti: "C'è molta amarezza per la sconfitta, al 95' avevamo ancora un punto. Che parata Ospina!"

Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara persa contro il Napoli.

"Ospina ha fatto una parata fantastica su Lasagna, Koulibaly ha messo qualche pezza e poi il goal di Politano. Sono orgoglioso dei miei, mi dispiace che non siano stati premiati dal risultato. C'è rammarico per la sconfitta. Fare troppi calcoli non mi piace, a meno che non parli la matematica. Dobbiamo pensare a ciò che possiamo fare sul campo. Contro una grande squadra come il Napoli, al 95' avevamo ancora un punto in mano. C'è da fare i conti con l'infermeria e con l'infortunio di Walace. Proverò a raccogliere più energie possibili per preparare al meglio le prossime gare. In questo post partita provo grande amarezza, però sono molto orgoglioso dell'atteggiamento della mia squadra. Siamo usciti a testa alta dal San Paolo. Corsa salvezza? E' il caso di pensare a noi stessi e basta, come abbiamo fatto con la Lazio e col Napoli".