Udinese, Carnevale: "Gattuso grande allenatore, il Napoli ha avuto più problemi di tutte le altre"

Calciomercato Napoli - A Tifosi Napoletani è intervenuto in diretta Andrea Carnevale, osservatore dell’Udinese ed ex giocatore del Napoli.

"Gattuso è un grande allenatore e lo sta dimostrando nonostante le tante difficoltà. Il Napoli ho sempre pensato potesse lottare per lo scudetto. E' un anno particolare, tutti hanno avuto infortuni e problemi di Covid, il Napoli più di tutti però e per questo ci sono state delle difficoltà. Manca ancora poco per la Champions, credo che l'Inter si giocherà la partita con la Juve fino alla fine e non mollerà nulla. Caso Foggia? E' capitato anche a me, ma in modo diverso".