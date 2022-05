Tuttosport, Vaciago: "Koulibaly nella lista desideri Allegri. Bernardeschi? Con Spalletti potrebbe rinascere"

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Koulibaly è tra i cinque più forti d'Europa nel suo ruolo. Allegri l'ha messo nella lista dei desideri, c'è da vedere se questa lista verrà esaudita. Il tecnico non è un mistero che abbia grande stima di Kalidou che andrebbe a rimpiazzare Chiellini. Bernardeschi? Non è una novità che sia gradito a Giuntoli, gli anni scorsi c'era il vincolo ingaggio alto. Credo che Bernardeschi sappia di non pretendere gli stessi soldi che prendeva alla Juve. Le tre squadre sulle sue tracce Napoli, Milan e Roma. Lo vedrei bene al Napoli perchè ha talento ed è la piazza ideale per farlo rilanciare. Con Spalletti può rifiorire"