Tuttosport, Jacobelli: "Non sottovalutiamo Di Lorenzo, la differenza tra Inter e Napoli sta nella panchina"

Notizie Calcio - Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto nel corso della trasmissione Linea Diretta di TMW Radio per commentare la situazione delle squadre di Serie A dopo la fine del mercato e per affrontare tutti i temi dell'attualità calcistica. Ecco le sue parole.

Dietro la Juventus ci sono Inter e Napoli: chi delle due ha diminuito il gap con i bianconeri? "Tra Inter è Napoli la differenza sta nel cambio in panchina. Per i nerazzurri è arrivato Conte, che ha ottenuto ciò che voleva. Ci sono stati esuberi eccellenti, come Perisic, Icardi e Nainggolan, e poi anche il mercato in entrata è stato di livello, con Sensi, Sanchez, Godin e Lukaku. Il Napoli invece doveva rafforzarsi e Ancelotti, Giuntoli e la presidenza hanno operato in questo senso. Manolas, Lozano e Llorente sono nomi di primo livello, ma non sottovaluterei l'acquisto di Di Lorenzo".