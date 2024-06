TuttoJuve, Di Natale a CN24: "Di Lorenzo? Occhio allo scambio con un bianconero! Ecco quanto chiede la Juve per Chiesa"

Calciomercato Napoli - Mirko Di Natale, giornalista di TuttoJuve, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Juventus su Di Lorenzo? I contatti sono continui e costanti tra le parti, la Juventus lo considera un elemento importante in vista del prossimo anno. Il problema non è trovare l’accordo con Mario Giuffredi, visto che hanno palesato di voler andare via, piuttosto sarà trattare con il Napoli che vuole 20 milioni e ad oggi la Juve non è in possesso di tale cifra. Quindi ci vorranno alcune cessioni, oppure alcune contropartite. Un nome in uscita dalla Juventus è quello di Perin che dovrebbe andare via dopo l’arrivo di Di Gregorio dal Monza.

Danilo? Lui ha dimostrato di volere restare alla Juventus. Piace a Conte, ma non vorrebbe lasciare i bianconeri”.

Sul lavoro di Giuntoli: “John Elkann chiede, oltre alla totale e piena fiducia, di ritornare a vincere il prima possibile sul modello della sostenibilità. Giuntoli proseguirà il lavoro iniziato l’anno scorso, quindi immagino una Juventus che prenderà calciatori già pronti e che siano nel loro periodo migliore in carriera”.

Sul futuro di Chiesa: “Sono ancora in corso negoziazioni con l’entourage, non è un qualcosa di imminente l’incontro definitivo con Ramadan. Da fonte Juventus non traspare la volontà di cederlo, anche se pesa il contratto in scadenza nel 2025. Si lavora per abbassare l’ingaggio da 5.5 netti a stagione e ad oggi non c’è ancora accordo. Se non dovesse arrivare la fumata bianca, Chiesa potrebbe muoversi sui 35-40 milioni. La difficoltà per chi vorrà prenderlo, sarà proprio trovare la quadra su un ingaggio che Chiesa ed il suo entourage vorrebbero aumentare rispetto a quello attuale”.