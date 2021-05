Turrini: "Conceicao al Napoli? Non mi convincono gli allenatori stranieri... Ieri gli azzurri sembravano dei ragazzini"

Ultime notizie calcio Napoli - Francesco Turrini, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Conceicao al Napoli? Ha fatto bene in patria, ma bisognerà vedere poi come si adatterà al calcio italiano dal momento che non sono sempre favorevole a prendere calciatori provenienti dall'estero. Il Napoli credo abbia bisogno di un allenatore che dia una garanzia sui risultati immediata. Non mi aspettavo una mancata qualificazione del Napoli in Champions League. Il Napoli ieri sera non ha praticamente giocato, sembrava una squadra di ragazzini dal punto di vista mentale".