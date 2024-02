Troost Ekong rivela: "So dove giocherà Osimhen l’anno prossimo, ma non posso dire nulla"

Napoli - Clamoroso annuncio di Troost Ekong capitano della Nigeria e amico di Victor Osimhen che fa un annuncio sul futuro dell'attaccante del Napoli, sempre più vicino all'addio in vista dell'estate.

Osimhen Troost-Ekong

Calciomercato Napoli: annuncio di Ekong su Osimhen

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato William Troost Ekong in una lunga intervista per parlare anche delle sue ex squadre di Serie A Udinese e Salernitana che lottano per la salvezza. Poi il capitano della Nigeria, reduce dalla Finale di Coppa d'Africa persa, ha parlato anche della prossima squadra di Osimhen. L'attaccante del Napoli è in uscita secondo le ultime di mercato con una clausola rescissoria da circa 130 milioni di euro inserita nel nuovo contratto.

"Quando giochi per la tua nazionale è bellissimo. Quest'anno per me è stata la Coppa d'Africa più bella, aver segnato in finale da capitano è la cosa migliore della mia carriera e della mia vita".

Osimhen le ha raccontato dove giocherà l'anno prossimo?

"(ride, ndr) Veramente non posso dirvi niente, ma lo so!".