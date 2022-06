Trombetti stronca Mertens: "Mi ha sorpreso la retorica sul nome Ciro e Palazzo Donn’Anna, perchè dare soldi a uno vicino ai 40 anni?"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il professore emerito Guido Trombetti, rilasciando alcune dichiarazioni.

Di seguito le dichiarazioni di Trombetti:

“La richiesta di Dries Mertens? Non sono affatto sorpreso, mi ha lasciato sorpreso la retorica sul nome Ciro al figlio, la pizza e Palazzo Donn’Anna. Nel mondo degli affari ognuno cerca il miglior accordo, se Mertens va via mi dispiace molto ma non ne faccio una tragedia: ha 35 anni, inevitabilmente è nel viale del tramonto e se c’è qualcuno disposto a dargli quattro milioni di euro all’anno va bene. De Laurentiis si è comportato bene, a cifre ragionevoli: se Dries ritiene l’offerta insoddisfacente, non me ne faccio un problema. Ma perchè dovrei spendere quattro milioni di euro per un giocatore più vicino ai 40 anni che ai 30?”