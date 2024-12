Trombetti: "Kvarastkhelia è tornato! McTominay ha dato un volto nuovo al centrocampo del Napoli"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto il prof. Guido Trombetti con il suo editoriale:

"Il Napoli che abbiamo visto è stato il migliore visto fino ad adesso. La partita meno contiana in assoluto, un'ottima fase offensiva ed una difensiva imperfetta. McTominay è stato eccezionale, ha dato un volto nuovo al centrocampo partenopeo. Kvara è tornato, ha offerto una prestazione di grande spessore. Lukaku mi è piaciuto molto, non gli si può dire nulla. La vittoria di ieri ha confermato che questa è una squadra capace di fare grandi cose, di dare fastidio a tutti per tutto il campionato".