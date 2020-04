Totti a Salvatore Esposito: "Una parte in Gomorra? C'è un personaggio che vorrei interpretare"

Ultime calcio - Francesco Totti, durante la diretta Instagram con Salvatore Esposito, ha parlato ironicamente della possibilità di fare l’attore e recitare in Gomorra:

“Io ho un futuro come attore? Non lo so, penso che ognuno debba fare il suo. Fare l’attore non mi sembra il caso. Sono semplicemente me stesso, simpatico e scherzoso. Una parte in Gomorra? La farei volentieri. La farebbe anche Ibra? Zlatana sarebbe ancor più portato, ha un viso molto più adatto. Un personaggio che mi piacerebbe interpretare? I nomi sono finiti… Io giro alla larga da voi (ride, ndr), anzi giro dietro di te. Oppure faccio l’autista! Sarei fidato, non faccio la spia. Guardo solo avanti e mi metto le cuffie, non guardo neanche lo specchietto retrovisore, così evito problemi!”.