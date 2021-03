Vittorio Tosto è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli perderà un grande allenatore come Gattuso, sta dimostrando da più di un anno di essere l'uomo giusto. I risultati parlano chiaro e molte volte non sono arrivati i risultati perché oggettivamente mancavano i calciatori di qualità che erano assenti per infortunio o Covid”.