Tosto: "Di Lorenzo un affare, a giugno avrà un valore di 40 milioni! Sabato mi aspetto una Samp arrabbiata"

Notizie calcio Napoli - Vittorio Tosto, ex calciatore sia del Napoli che della Sampdoria, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Mi aspetto una Sampdoria arrabbiata ed ancora in fase sperimentale, credo che Di Francesco sia alla ricerca di accorgimenti. Va sempre alla ricerca di miglioramenti. Napoli gli dà la possibilità di rischiare qualcosa, altrimenti rischia di non esserci partita. Gli azzurri, da parte loro, devono dare un segnale approfittando delle prossime partite in casa, in particolar modo in Champions League.

