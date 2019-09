Torino, Verdi: "Mi han voluto fortemente, sono contento: li ripagherò in campo! Saluterò i tifosi del Napoli" [VIDEO]

Calciomercato Napoli - Simone Verdi, attaccante del Napoli passato al Torino, ha rilasciato le prime dichiarazioni da granata ai microfoni di Sky Sport, ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Toro? Sono contento. Adesso vediamo, questa settimana conoscerò i nuovi compagni: spero di fare bene. Cairo? Sono stato molto contento, mi hanno voluto fortemente, un attestato di stima. Spero di ricambiare tutto in campo. Salutare i tifosi del Napoli? Lo farò poi sicuramente".

Simone Verdi ai microfoni di Sky

Verdi al Torino, è ufficiale

Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24, Simone Verdi ha firmato alle ore 21.48 il contratto che lo ha legato al Torino. E' stato depositato il contratto in questi istanti, poco prima della chiusura del mercato: prestito con obbligo di riscatto, un'operazione da circa 25 milioni di euro. Alle ore 21.57 è stato depositato in Lega il contratto dell'attaccante ormai ex Napoli.

L'ufficialità è arrivata anche tramite il sito della Lega Serie A, ecco il contratto depositato:

Simone Verdi al Torino: l'ufficialità della Lega Serie A

Clicca su play per guardare il video di SKY: