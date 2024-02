TMW, Ceccarini: "Sassolo-Napoli? Valori imparagonabili ma sarà pericoloso! Vi spiego"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Sassuolo-Napoli? Mi sembra che l’intenzione in panchina sia quella di puntare su Emiliano Bigica almeno per il match contro gli azzurri, è un tecnico molto preparato ed una grande persona che toccherà i tasti giusti: vediamo come e se riuscirà nell’impresa, il Sassuolo non si era mai ritrovato a lottare per la salvezza. Il Napoli nemmeno sta bene, i valori sono imparagonabili ma il match sarà molto pericoloso e per vincerlo servirà fare attenzione”