Tiribocchi: "Il fallo di Mario Rui su Grassi? Il centrocampista si lascia un po’ andare. Il tocco c’è stato, va vista l’intensità”

Ai microfoni di DAZN, nel post-partita di Parma-Napoli, è intervenuto l’opinionista Simone Tiribocchi, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Il rigore Koulibaly-Kulusevski? Koulibaly gli incrocia la corsa e gli dà un calcione, Kulusevski gli si mette davanti per interrompergli la corsa e non per guadagnare il rigore. Il fallo di Mario Rui su Grassi? Nelle immagini i calciatori del Napoli non protestano, il difensore viene messo in crisi dall’incrocio delle corse e Grassi si lascia un po’ andare. Il tocco c’è stato, va vista l’intensità”